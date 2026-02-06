Diyanet’te Konakçı krizi

BirGün’ün Diyanet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, tepki çeken açıklamaları ile kamuoyunun gündemine gelen Halil Konakçı’nın başkanlıktan ihracı, adeta yılan hikâyesine döndü.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 7 Ocak’ta Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri ile bir araya geldi. Arpaguş, “Tanışma toplantısı” olarak nitelendirilen toplantıda kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Arpaguş, müfettişlerin çalışmalarının ardından hazırlanan inceleme ve soruşturma raporları doğrultusunda atılacak adımların, vakit kaybedilmeden hayata geçirileceğini belirtti. İddiaya göre Arpaguş müfettişlere, “Raporlarınızda teklif ettiğiniz hususları uygulayacağım” mesajını verdi.

MÜFETTİŞ RAPORU MASADA

Arpaguş’un, “Raporlardaki hususları uygulayacağım” sözüne karşın bugüne kadar adım atmadığı öğrenildi. Atatürk’e yönelik düşmanca söylemleri, muhalefeti hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen İmam Halil Konakçı’ya yönelik ihraç talepli müfettiş raporunun aylardır masada beklediği iddia edildi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Muhafazakâr çevreyi rahatsız etmemek için dokunmadığı” iddia edilen Konakçı ile ilgili Arpaguş’un da harekete geçemediği belirtildi. İmam Konakçı’ya yönelik Aralık 2025’te hazırlanan ihraç talepli raporun üç aydır imzayı beklediği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un göreve geldiğinde, “Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam yeter” dediğini öne süren Diyanet kaynakları, şunları söyledi: “İstanbul müftüsü iken Halil Konakçı’ya ve hak etmeden Beykoz’a müftü olarak atanan Ali Erbaş’ın damadı Muhammet Likoğlu’na kızıyor ve ‘Gereğini yapardım’ diyordu. Şimdi gereğini yapmasını bekliyoruz. İhraç önerisi üç aydır masasında bekliyor. Konakçı’nın ihracı konusu, Arpaguş için bir samimiyet testi niteliğinde. Yetki de sorumluluk da kendisinde."

KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapıyor. İstanbul’da görev yapan Konakçı, sosyal medyayı aktif kullanması itibarıyla “Fenomen İmam” olarak nitelendiriliyor. Konakçı özellikle kadınları, laikliği, Cumhuriyeti ve Atatürk’ü hedef alan konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.