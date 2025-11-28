Diyanet’te MÜSDAV neşteri

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ve Diyanet Vakfı ile birlikte, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen kuruluşlardan olan Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nda (MÜSDAV) yönetim değiştirildi. Yeni yönetimde, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakın isimlere yer verildiği öğrenildi.

MÜSDAV’ın yeni başkanı, Erbaş döneminin vazgeçilmeyen isimlerinden Fatih Mehmet Karaca, Başkanvekili ise Bünyamin Albayrak oldu. MÜSDAV’ın yeni yöneticilerinin, hakkındaki soruşturma dosyası nedeniyle Diyanet’ten 48 yaşında apar topar emekli olan Haydar Bekiroğlu ile yakın arkadaş oldukları belirtildi. EMANET ERBAŞ EKİBİNDE Diyanet kaynakları, MÜSDAV yöneticileri Karaca ve Albayrak’ın, Erbaş döneminde başkanlıkta üst düzey görevlerde bulunduğunun altını çizerek, “Bu görevlerden sonra her iki isim yine Erbaş döneminde aylık 7 bin avro, güncel kurla yaklaşık 350 bin TL ile yurt dışı teşkilatında Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptılar” dedi. MÜSDAV’ın tüm idari işlerinin başkan vekili üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Diyanet kaynakları, “Daha önce bu görevi Haydar Bekiroğlu yürütüyordu. Şimdi ise Bünyamin Albayrak yürütecek. Vakıf, ‘Erbaş ekibine’ emanet edilecek” diye konuştu.

İSMAİLAĞA DETAYI

MÜSDAV Başkanvekili Albayrak’ın İsmailağa Cemaati ile irtibatlı olan Yeşil Cami mezunu olduğunu vurgulayan Diyanet kaynakları, şunları söyledi: “MÜSDAV yönetiminin belirlendiği genel kurula Safi Arpaguş katılmayarak herkesi şaşırttı. Başkanın hasta olduğu için genel kurula katılmadığı söylense de genel kuruldan bir gün sonra İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı kültür sanat üyeleri ile bir araya geldiğini öğrendik. MÜSDAV hakkında çok sayıda usulsüzlük iddiaları var. Safi Bey iyi bir miras bırakmak ve kurumdan helallik alıp gitmek istiyorsa bu konuların üstüne gitmeli. Hakkında usulsüzlük iddiası olan birinin emekli olup her şeyden kurtulması adaletin yerlere düşmesine sebep olur. Yetkili makamlar susar ve işlem yapmazlarsa bu vebal gerçek hesap gününde karşılarına çıkacaktır. MÜSDAV, Diyanet’e büyük zarar veren yapıdan yine aynı arkadaş grubunun eline geçti. Tarih bunu affetmeyecek.”