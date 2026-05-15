Diyanet’te ‘sahte diploma’ skandalı: Sahte diplomalı müftü

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan altı görevlinin, “Sahte diploma” soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürüldü. İhraç edildiği belirtilen isimlerin arasında bir müftünün de yer aldığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Sahte diploma iddiası” kapsamında soruşturma başlattı. Giderek derinleşen soruşturmanın sonunda çarpıcı bir karara imza atıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Soruşturmayı yürüten müfettiş, soruşturulan kişilerin kurum ile ilişkisinin kesilmesini teklif etti. Müfettişin raporu doğrultusunda, Atama Yer Değiştirme (AYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararları ile altı kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ilişkisi kesildi. Soruşturma ile görevlerinden uzaklaştırılan isimlerin, sahte diploma ile kuruma atandıkları savunuldu.

Kurum müfettişinin raporunda yer verdiği tespitlerin yargıya da taşındığı bildirildi. Diplomasının sahte olduğu belirtilen müftü ve beş ismin, kamuda görev aldıkları süre boyunca aldığı tüm maaşların, yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesinin talep edildiği aktarıldı.

GEÇMİŞE YÖNELİK İNCELEME

Skandala yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, özellikle cemaat kurslarında okuyanlardan bazılarına sahte diploma alındığını ileri sürdü. Geçmişe doğru inceleme yapılması gerektiğini dile getiren başkanlık kaynakları, şunları kaydetti:

“Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'da dini tahsil alanların hem geçmişlerinin hem de diplomalarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Kopyayla elde edilen kazanca helal derseniz FETÖ'yü ve soru çalanları aklamış olursunuz. Bu fetvayı verirseniz müftüler sahte çıkar. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndaki skandal dosyalar ifşa olsa yöneticiler sokağa çıkamaz. İnsan olan yerde hata olur. Kişilerle hataları ayırmak gerekir. Ancak dosyalar imzalanmadan bekletilirse o ayıplara ortak olursunuz."

TORPİL AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Mısır Din Hizmetleri Müşaviri İdris Bozkurt, Diyanet TV'de katıldığı bir programda, “Torpil ve kopya ile elde edilen kazanç” ile ilgili tartışma yaratan ifadeler kullandı. Bozkurt, “Bu kadarı da olmaz” dedirten konuşmasında, şunları dile getirdi:

“Yapılan iş haksız bir kazanımdır. Fakat bunun üzerine bir iş bulunmuş ve iş neticesinde de bir mesai sarf ederek elde edilmiş kazanç, haram olarak değerlendirilemez. O ayrı bir şey. Karıştırmamak lazım. Yapılan iş yanlıştır fakat yaptığımız işin karşılığında emek vererek aldığımız maaş helaldir.”