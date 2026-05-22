Diyanet’te soruşturma krizi: Dosyalar sümen altı mı edildi?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda sonuçlandırılmayı bekleyen ancak, “Sümen altı edildiği” ileri sürülen dosyalar kabardı. Başkanlık personeli, “Günah galerisi” olarak adlandırdıkları skandallara yönelik dosyalarla ilgili soruşturma yürütmeyenlerin, “Suça ortak olacağını” savundu.

Diyanet bünyesinde 2019-2022 döneminde yaşanan ve kamuoyunda infial yaratan skandallara yönelik soruşturma dosyaları sonuçlandırılmadı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca’nın Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı döneminde yaşandığı öne sürülen skandallarla ilgili başkanlık personeli, “Harekete geçilsin, sorumlulardan hesap sorulsun” çağrısında bulundu.

Karaca'nın Teftiş Başkanlığı dönemine ait olduğu belirtilen ve “İlerletilmeden kapatıldığı” öne sürülen dosyaların içeriği de dikkati çekti. 2019-2022 dönemine ait olduğu belirtilen dosyalardaki bazı skandallar, şöyle sıralandı:

ESKORT SKANDALI

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve Avusturya Diyanet Vakfı tarafından, "Dedikodu" denilerek inkâr edilse de Diyanet tarafından doğrulanan eskort skandalının üzerine gidilmedi. Dosyada ismi geçen kadın personel ile irtibatlı bir çok isim bulunduğu ancak dosyanın, "Önemli bazı isimlere uzanacağı” gerekçesiyle ilerletilmeği iddia edildi.

FETÖ PAYLAŞIMLARI

Ali Erbaş'ın vaize kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu'nun, Gülen yapılanmasıyla ilgili paylaşımları kurum içinde rahatsızlık yarattı. Paylaşımlarla ilgili haberler, kamuoyunda günlerce konuşulsa da paylaşımlara yönelik soruşturma yürütülmedi.

Ankara’daki en önemli camilerden birinde görev yapan Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş’ın yeğeni C.B, “Bir kadına uygunsuz mesaj yazdığı” gerekçesiyle “Taciz” suçlamasıyla yargılandı. C.B. ile ilgili Diyanet bünyesinde ise inceleme yapılmadığı öğrenildi.

BYLOCK DOSYASI

15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan Gülen yapılanmasının haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Bylock'u kullanan ve Cumhuriyet Savcılığınca da incelenen bir müftünün dosyası kapatıldı. Müftünün, başkanlıkta üst düzey idari göreve getirildiği de öne sürüldü.

KÖTÜLÜĞE ENGEL OLUNMALI

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, dosyaların sümen altı edildiği suçlamasıyla tepki gösterdi. Kamuoyundaki eleştirilere karşı başkanlığın iç denetim mekanizmasında büyük zafiyet gösterildiğini kaydeden başkanlık kaynakları, şunları dile getirdi:

"Safi Bey'in, ‘Kardeşim’ dediği Karaca döneminde kapatılan dosyalar, Diyanet'in günah galerisinin en'leri. Örneğin, kapatılan eskort dosyası bir gün mutlaka açılacak ve kapatanlar hesap verecek. Kötülüğe engel olmak gerekir. Diyanet personeli hak ve hakikat uğruna konuşmalı, mücadele etmeli ve sessiz kalmamalı. Herkes ölecek yaştadır ve kıyameti budur. Sessiz kalanların kıyameti feryat ve pişmanlık olur.”