Diyanet’te TOGG çıkmazı

Ali Erbaş döneminde kullanılan lüks makam aracını iade eden Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş ve TOGG kullanmaya başladı.

Arpaguş’un şehirler arasında ise Skoda Superb kullanacağı bildirildi.

Başkanlığa, Arpaguş’un talimatıyla beş adet siyah TOGG alındığı kaydedildi.

İddiaya göre, Arpaguş’un bir yardımcısı, “Elektriği biter, yolda kalırız diyerek” bir süre kullandığı TOGG’u garaja çekti. Diyanet kaynakları ise başkanlığın bulunduğu yerleşkeye çok sayıda istasyon kurulduğunu aktararak “Herhangi bir şarj sorunu yok. Başkan yardımcısı aracı beğenmemiş olsa gerek” yorumunu yaptı.

Diyanet kaynakları, “TOGG siyah plaka olduğu için tercih edilmiyor. Öte yandan vakıf ve şirketler üzerinden alınan tüm araçlar iade edilmeli. Eski yönetimin zaafı buydu. Yöneticiler devletin tahsis ettiği siyah plakalı araçlara binmeli” görüşünün dile getirdi.

FİLODA 40’A YAKIN ARAÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı envanterinde, 40’a yakın binek araç bulunuyor. Diyanet Vakfı’ndan alınan altı adet Passat, TEYAŞ üzerinden alınan 10 adet Skoda Superb, beş adet TOGG ve 10 adet siyah plakalı TOGG, başkanlığın filosundaki bazı araçlar arasında yer alıyor. Araçların 22’si başkan, başkan yardımcıları ve birim amirlerinin kullanımına sunuluyor.