Diyanet’te VIP otobüs tartışması: Eşekliğin de bir sınırı var

Hacda bulunan ve Ali Erbaş’ı da kapsayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticilerini taşıyan VIP araçta skandal bir olay yaşandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, hac ibadetinin ritüellerinden, “Arafat vakfesine” çıkış için kullanılan VIP otobüste büyük tartışma yaşandı. Diyanet’in, trafik nedeniyle kullanılması yasak olan makam aracında yaşananlar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Diyanet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Arafat vakfesine çıkışların başladığı gün Ali Erbaş ve Diyanet’in en üst yöneticileri VIP otobüsteki yerlerini aldı. Hac kafilesinde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı ve kura ile hac hakkı kazanan eşi ise gecikti. Ali Erbaş'ın protokolden sorumlu personeli ve aynı zamanda VIP aracın hareket sorumlusu olduğu belirtilen Hasan Dağlar, Ali Erbaş'ı bekletmemek için ve otobüsü harekete geçirdi. Otobüsün Haçkalı beklenmeden hareket etmesi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da onayının alındığı öğrenildi.

VIP TARTIŞMA

Otobüsün olduğu yere gelen Haçkalı, telefon trafiği yürüterek aracın geri dönmesini sağladı. Abdurrahman Haçkalı, araca biner binmez araçta bulunan Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz'a hitaben, "Eşekliğin de bir sınırı var" diyerek tepki gösterdi. Araç sorumlusu olmadığını belirten Ahmet Oğuz, "Sayın hocam araç intikal emrini ben vermedim" dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen parmak sallayarak, “"Çabuk özür dile. Yoksa bu hacdan sevap alamazsın" diye konuştu. Kurul başkanının çok sinirlendiğini gören eşi de araya girerek, "Cevap verme, zaten bir yılın kaldı. Az sabret" sözleriyle eşini sakinleştirdi. Bütün yaşananlara şahit olan Ali Erbaş’ın ise tek bir kelime etmediği ve sessiz kaldığı bildirildi.

“DEĞER YARGILARI KALMADI”

Yaşananların kurum içinde, “Utanılarak” anlatıldığını ifade eden Diyanet kaynakları, BirGün’e şunları söyledi:

“Diyanet'i yöneten en üst ekibin kendi aralarında yaşadıkları, kurumun getirildiği noktayı özetliyor. Bu hadise Arafat'a çıkarken yaşanıyor. Toplam 80 bin hacıya haccı anlatmak için gidenler bunu yapıyor. Bu insanların bu ülkeye ve bu dine faydası kalmadı. Kendi menfaat ve lükslerini temin etmek ile kibir ve gösterişten başka hiçbir dertleri yok. Hiçbir değer yargıları kalmadı. Haçkalı’nın eşi, kuraya diğer müdürlerin eşlerinin aksine kuraya girerek hacca gitti. Bu anlamda aralarında diğerleri ile bir gerginlik olabilir. Ancak yine de yaşananlar tasvip edilemez. O VIP otobüsten hepsinin utanarak inip hacı olmadan hemen Türkiye'ye dönerek görevlerini bırakmaları gerekmekteydi. Diyanet böyle bir dönem görmedi.”

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2023 YILINDA NE OLDU?

Mekke’de yaşananlar, 2023 yılında gerçekleştirilen Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantısı’ndaki tartışmayı akıllara getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gündem için sunum yapacak kurul başkanı Abdurrahman Haçkalı’dan konuşmasını kısa tutmasını istedi. Ancak Haçkalı, Erbaş’ın uyarısını dikkate almayıp yaklaşık yarım saatlik konuşma gerçekleştirdi. Haçkalı’dan sonra Erbaş’la toplantıya gelen başkan yardımcıları ve genel müdürler de söz aldı. Dönemin Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Karaca, toplantı salonundaki duvarlarda asılı olan ve istişarenin önemine işaret eden ayetlerin yazılı olduğu tablolara dikkat çekerek, “Ayetin gereği yapılsın, bizimle istişare edilsin” ifadesini kullandı.

Yaşananlar üzerine Haçkalı, kurul sekreterine dönerek, “Bütçemiz nasıl?” diye sordu. Yanıtı, “Paramız var” şeklinde alan Haçkalı, diğer birimlerin de istişare yapmadığını ima ederek, “O zaman buradaki istişare ayetlerinden birer tane yaptırıp, her birime hediye edelim” değerlendirmesini yaptı. Karaca sinirlenerek, “Cevap verirsem ağzım bozulacak, küfür çıkabilir” derken araya giren Başkan Erbaş konuyu kapattı.