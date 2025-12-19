Diyanet’te vitrin değişimi: İki numara görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bir kez daha vitrin değişikliği yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un Özel Kalem Müdürü olarak atadığı Yusuf Tunç, yeni alınan kararla koltuktan kaldırıldı.

Tunç’un görevden alınması başkanlık içinde, “Arpaguş hatasını fark etti” yorumlarına neden olur yerine Mehmet Fatih Sönmez’in getirilmesi, “Teamüllere aykırı atama” olarak yorumlandı. Diyanet kaynakları, 18 Eylül’de başkanlığa atanan Safi Arpaguş’un başkanlığa halen hakim olamadığını savundu.

"STRATEJİK HATALAR YAPILIYOR"

Arpaguş’un Diyanet’i, “İstanbul Müftülüğü’nden kalma alışkanlıklar ile yönettiğini” belirten Diyanet personeli, şunları söyledi:

“Herkes başkanın başarılı olmasını ve helallik alarak kurumdan ayrılmasını, kendisine olan müsbet bakışın kuruma yansımasını istiyor. Başkan ile kimsenin sorunu yok. Niyet kötü olmasa da stratejik hatalar yapılıyor. Devlet tecrübe ister, denge ister, akl-ı selim ister. Kurumdaki birimlerin yerlerini dahi bilmeyen birisini özel kalemine oturtması stratejik hataların devam ettiğini gösteriyor. Merkez teşkilatında iki bin çalışan var. Yüz kişiyi bile tanımıyor. Özel Kalem Müdürlüğü kurumun hafızası, başkanın gözü ve kulağıdır. Kurumu bilmeyen birisi bunu başaramaz.”

"ARPAGUŞ ZORLANIYOR"

Diyanet kaynakları, Arpaguş'un kurumu yönetirken zorlandığını öne sürdü. Medyaya, başkanlık ile ilgili yansıyan skandalların Arpaguş’un elini kolunu bağladığını savunan Diyanet kaynakları, “Kurumu tanımadığı için hatalar yapan başkanın yakınlarına, ‘Diyanet beklediğimden daha zormuş’ dediğini duyuyoruz” yorumunu yaptı.