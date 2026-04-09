Diyanet’te ‘yurt dışı krizi’ iddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, yurt dışı teşkilatlarında büyük bir atama ve görevlendirme krizi yaşandığını anlattı. İddiaya göre, yurt dışına atanan çok sayıda Din Hizmetleri Müşaviri, Din Hizmetleri Ataşesi ve din görevlisi, görev sürelerini tamamlayamadan merkeze çekildi.

Diyanet’in bazı yurt dışı görevlilerinin merkeze çekilmesine, “Gayr-i ahlaki konular, FETÖ dosyaları, bağış ve kurban paralarını usulsüz kullanma, eskort, bar ve eğlence merkezlerinde yakalanma” iddialarının neden olduğu da kaydedildi.

SORUŞTURMALAR

Avusturya'da yaşanan ve kamuoyuna, “Eskort skandalı” olarak yansıyan olayların ardından sonra gözler, Diyanet'in yurt dışı teşkilatlarına çevrildi. İddiaya göre, başkanlığın yurt dışı teşkilatlarında görevli bazı isimler hakkında, “Gayri ahlaki konular” gerekçesiyle soruşturma yapıldı. Bosna Hersek, Avusturya, Afganistan, İtalya ve Almanya gibi ülkelerdeki birçok müşavir, ataşe ve din görevlisinin, “Kamu ve vakıf malını şahsi işlerde kullanmak” gerekçesiyle soruşturulduğu aktarıldı.

“HERYER DÖKÜLÜYOR”

Diyanet’in yurt dışı teşkilatlarında görev yapan isimlere yönelik iddiaların, Türk büyükelçileri de “Sıkıntıya soktuğu” belirtildi. Başkanlık kaynakları, "Nereye baksak dökülüyor. Camilerde cemaat kalmadı. Kur'an Kurslarındaki istismar dosyaları kapatılıyor. Liyakatsiz atamalar her yerde” diyerek iddialara tepki gösterdi.

BirGün’e konuşan bir Diyanet personeli, şunları söyledi:

“Yurt dışına, eşlerini yanlarına almadan üç ya da beş yıllığına Diyanet'i temsilen görevli gidiyorlar. Avrupa'nın en gözde yerlerine evli olmalarına rağmen yalnız giden diplomat ve din görevlileri var. Aylık güncel kurla 400 bin TL para alan birini kimse tutamaz. Milletin bağışları ehil ellerde olmazsa eskorta da gider, barlarda da harcanır. Denetim için gidenlere gezi programlarının yapıldığını çok iyi biliyoruz. Vicdan sahibi, dert sahibi birisi yok mu? Nasıl can vereceksiniz? Başınızı yastığa koyup nasıl uyuyabiliyorsunuz?”

TEPKİ ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne atanan Ensari Yentürk'ün genel müdürlük bünyesinde görev yapan bir çok personelin görev yerlerini değiştirdiği öğrenildi. Toplu değişiklik, “Teamüllere aykırı olduğu” gerekçesiyle kurum içinde tepkiyle karşılandı.