Diyanet’teki israf otoparka taştı

Yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergilerinden oluşan 130,1 milyar TL’lik dev bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında yüz milyonlarca liralık matbaa harcaması gerçekleştirdi. Döner Sermaye İşletmesi ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla hemen her yıl ekonomik krizin gölgesinde fahiş matbaa harcamalarına imza atan başkanlığın 2024 yılı matbaa harcaması ise 240 milyon TL’yi aştı. Aralarında Diyanet’in tepe yöneticilerinin kitaplarının da yer aldığı yüz binlerce kitap bastıran başkanlık, 2024 yılında matbaalara 240 milyon 802 bin TL ödedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mali tablolarına da yansıyan israfın, Bilkent’teki hizmet binasının otoparkına kadar taştığı belirlendi. BirGün’ün Diyanet İşleri Başkanlığı otoparkından çektiği fotoğraflar, “İsrafın fotoğrafı” olarak nitelendirildi.

Yüzün üzerindeki yurt dışı seyahati ile ayak basmadık kıta bırakmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, makam odasının bulunduğu Diyanet merkez yerleşkesinin otoparkında israfı göremedi. Kamu kaynaklarıyla bastırılan binlerce kitabın, otoparkta tozlanmaya mahkum edildiği görüldü. Diyanet’in Diyanet Akademi binası altındaki devasa kitap deposunun ağzına kadar dolu olduğu, depoya alınamayan kitapların ise otoparka kaldırıldığı öğrenildi

Diyanet kaynakları, otopark ve depoda 5 bine yakın kitap kolisi bulunduğunu söyledi. Otoparkın her yağmurda su bastığını ve toz içinde olduğunu belirten başkanlık kaynakları, “Bu görüntü, üç yıldır böyle. Bir yönetici de çıkıp düzeltmiyor. Her gün görüyorlar” ifadelerini kullandı.

HATIR İLE BASTIRILAN KİTAPLAR

Başkanlığın, “Yöneticilerin kitaplarını hatır ile bastırdığını” savunan Diyanet kaynakları, “Türkiye’de vergisini ödeyen vatandaşların hakkı olan bu imkânların vebali kime? Ali Erbaş ve sorumluluğu olanlar bunun vebalini nasıl ödeyecekler?” diye sordu.

Depolara sığmayan kitapların otoparka kadar taştığının altını çizen Diyanet personeli, “Ali Erbaş ülke ülke, şehir şehir gezeceğine bir gün de yönettiği kurumu dolaşsa da bu manzaraları görse. Kitapların konulduğu otoparka artık araç alınmıyor. Neredeyse araç park edecek yer kalmadı” diye konuştu.