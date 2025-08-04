Diyanet’teki ‘şanslı’ kardeşler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, “Liyakatsiz atamalar ve siyasi nüfuz” tartışmalarını alevlendirecek istihdam politikaları izleniyor. Lüks hac, umre ve Kudüs turları ile bilinen bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Erkan Aydın’ın kardeşleri, Diyanet içinde önemli pozisyonlarda görev yapıyor.

Ali Erbaş’ın başkanlığı döneminde lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel programları nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istihdam politikasında da tartışmalı hamlelere imza atılıyor. Türkiye’nin en güvenilir kurumlarında biri iken Erbaş döneminde bazı anketlerde, “Türkiye’nin en güvensiz kurumları” arasında sıralanan başkanlıktaki kadrolaşma, nepotizm tartışmalarına kapı aralıyor.

KURUMDA ETKİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi ile fotoğrafı olan Erkan Aydın’ın Diyanet İşleri Başkanlığı ile yakın ilişkisi dikkati çekiyor. Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım ile arkadaş olan Aydın’ın, “Siyasi nüfuzunu kullanarak” Ali Erbaş üzerinde etkili olduğu öne sürülüyor. Aydın’ın, 16 bölümden oluşan Kudüs Belgeseli’nin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi Fatih Kurt'un Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü döneminde Diyanet TV sponsorluğunda çekilmesi, Aydın’ın başkanlık üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Aydın’ın başkanlık ile ilişkisini ortaya koyan gelişmeler, bunlarla da sınırlı kalmıyor. Diyanet’in yurttaşlara yönelik düzenlediği Kudüs seyahatlerinin Erkan Aydın tarafından organize edildiği belirtiliyor. Diyanet’in, seyahatlerin otel ve gezi programlarına kadar bütün detaylarını Erkan Aydın'a ihale ettiği savunuluyor. Bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ile Hac ve Umre Genel Müdürlüğü’nde görevli daire başkanının, Diyanet içinde yaşananlara tepki göstererek emekliliğe ayrıldığı ifade ediliyor.

Ali Erbaş’ın Diyanet’i ile yakın ilişkisi olan Erkan Aydın'ın üç kardeşinin de kurumda üst düzey pozisyonlarda görevlendirilmesi, tartışmaları başka bir boyuta taşıyor. Kardeşlerden Selami Aydın’ın, ilçe müftülüğünün ardından sırasıyla Elazığ ve Trabzon’a il müftüsü olarak atandığı bildiriliyor.

KUDÜS GEZİLERİ

Erkan Aydın’ın bir diğer kardeşi Lütfi Aydın ise İstanbul’da vaizken Ankara’daki Başkanlık Vaizliği görevine terfi ettiriliyor. Erkan Aydın’ın şirketlerinin gerçekleştirdiği organizasyonlar kapsamında onlarca defa Kudüs ve umre seyahatine katıldığı belirtilen Lütfi Aydın ile ilgili Diyanet kaynakları, “Tüm bunları devlet memuriyetiyle eş zamanlı yürütmesine rağmen herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadı” diyor.

DEV İHALELER

Erkan Aydın’ın üçüncü kardeşi Mehmet Aydın ise Diyanet’te Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı olarak çalışıyor. Diyanet’in milyarlarca liralık ihaleleri, demirbaş ve donanım alımları Mehmet Aydın’ın masasından geçiyor.