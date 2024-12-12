Diyanet’ten bir taşla iki kuş

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde yoksulluk ile boğuşan yurttaşın vergileri ile oluşturulan dev bütçesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, fahiş matbaa harcamalarına yenisini ekledi. Okulöncesi eğitimde ağırlığını artıran ve çocuklara yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran başkanlık, milyonlarca lira harcayarak iki yeni çocuk kitabı bastırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Benim Güzel Kelimelerim” ve “Peygamber Hikâyeleri” isimli kitapların basımı için 13 Kasım 2024 tarihinde ihale düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ihaleye iki şirket teklif sundu. Tekliflerden birini geçersiz sayan ihale komisyonu, geçerli teklif sayısını bire düşürdü.

SÖZLEŞME 2 MİLYON TL’LİK

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, ihaledeki tek geçerli teklifin sahibi İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi ile anlaşılması yönünde karar açıkladı. Komisyonun kararının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile İhlas Gazetecilik Anonim Şirket arasında 2 milyon 20 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İHLAS’A 167,2 MİLYON TL

Çocuklar için yazılan Benim Güzel Kelimelerim ve Peygamber Hikâyeleri isimli kitapların basımı için Diyanet ile 2 milyon 20 bin TL’lik anlaşma yapan İhlas’ın başkanlıktan aldığı ihalelerin toplam tutarı ise 167 milyon 271 bin TL’ye ulaştı. Şirketin Diyanet’ten toplam 13 ihale aldığı belirtildi.

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REKOR MATBAA HARCAMASI

2025 yılında satışa çıkaracağı dergilerin basımı için on milyonlarca lira harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılındaki matbaa harcaması da dudak uçuklatıyor. Başkanlığın 2024 yılında yaptığı matbaa harcamaları 243 milyon TL ile ifade ediliyor.