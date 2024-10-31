Diyanet’ten dev hac kurası geliri: e-Devlet başvurularından 119,8 milyon TL

2025 yılı için 130 milyar 119 milyon TL bütçe teklif edilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac başvurularından topladığı para açığa çıktı. Hac kurası için ilk defa başvuru yapanların sayısının 159 bin 798 olduğu bildirildi.

2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kuralar çekildi.

E-DEVLET’TEN 159 BİN 798 BAŞVURU

Diyanet’in 2025 hac dönemi için kuraya girmek isteyen yurttaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden ön kayıt başvurusunda bulundu. Başkanlığın 750 TL ücret aldığı başvurular kapsamında e-Devlet sistemi üzerinden kayıt oluşturan kişi sayısının 159 bin 798 olduğu öğrenildi.

Hac kuraları için ilk başvurusunu yapan 159 bin 79 yurttaştan toplanan para ise kayıtlara, 119 milyon 848 bin 500 olarak geçti. Diyanet’in, tek bir kuruş dahi masraf etmediği e-Devlet başvurularından topladığı paranın Türkiye Diyanet Vakfı’nın hac, umre hesabına aktarılacağı bildirildi.

İlk defa başvuran sayısının 159 bin 798 olduğu hac kuraları için yapılan toplam başvuru sayısının ise 1 milyon 849 bin 584 olduğu belirtildi. Ankara’da çekilen elektronik kura sonucunda toplam 84 bin 942 kişinin hacca gitmeye hak kazandığı kaydedildi.