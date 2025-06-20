Diyanet’ten dev ‘ticari başarı’: Vakıf gelirleri katlandı

Büyük bölümü yurttaşların bağışlarından oluşan devasa geliri ve Sayıştay denetimine tabi olmaması nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’’nın ticaretten elde ettiği gelir belli oldu. 2024 yılında toplam geliri 12 milyar 721 milyon 45 bin TL olan vakfın, iktisadi işletmeleri aracılığıyla topladığı paranın da 140 milyon TL’ye yaklaştığı öğrenildi.

Ülkede iğneden ipliğe hemen her ürüne gelen zamların ardından, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası veren Diyanet İşleri Başkanlığı’’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın "ticari başarısı" dikkati çekti. Vakfa ait ticari işletmelerin 2024 yılı geliri, 2022 yılına göre 162 kat, 2023 yılına göre ise üç kat arttı.

Vakfın iktisadi işletme geliri, yasal süre aşıldıktan sonra yayımlanan mali bilançoya yansıdı. Vakfa bağlı ticari işletmelerin 2022 yılında 847 bin 554 TL, 2023 yılında 48 milyon 871 bin TL olan geliri, 2024 yılında ise 137 milyon 996 bin 558 TL olarak gerçekleşti.

KATLANAN PERSONEL GİDERİ

Diyanet Vakfı’nın, personel giderinin büyüklüğü de mali raporlarla ortaya konuldu. Vakfın, 2022 ve 2024 yıllarını da kapsayan üç yılda imza attığı personel gideri, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 93 milyon 423 bin 946 TL

• 2023: 199 milyon 907 bin 963 TL

• 2024: 479 milyon 931 bin 318 TL

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KARA KUTU

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı, Sayıştay denetimine tabi olmaması nedeniyle “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendiriliyor. Diyanet’in, doğrudan üstlenemeyeceği faaliyetleri vakıf üzerinden yürüttüğü öne sürülüyor.