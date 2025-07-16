Diyanet’ten harcama rekoru: Günde 345,9 milyon TL!

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2025 döneminde gerçekleştirdiği toplam harcama hesaplandı. Başkanlığın 2025’in ilk yarısında yaptığı harcama 60 milyar TL’yi aştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ölçüsüz harcama geleneği, 2025 yılının ilk yarısında da bozulmadı. Hemen her ay milyarlarca lira harcama yapan Diyanet’in altı Ocak-Haziran 2025 dönemi toplam harcaması, çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

PARA ÖĞÜTEN BAŞKANLIK

Kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan mali verilere göre, Ocak 2025’te 13 milyar 430 milyon 10 bin TL’lik kaynak kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şubat 2025’te ise 9 milyar 450 milyon 731 bin TL’lik kaynak tüketti. Başkanlık, milyarlarca lira harcama geleneğini mart ve nisan ayında da sürdürdü.

Başkanlığın mart ayı harcaması kayıtlara, 9 milyar 659 milyon 779 bin TL olarak geçti. Diyanet, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği nisan ayında ise 9 milyar 943 milyon 341 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

Diyanet’in, mayıs ayında kullandığı kaynağın ise 9 milyar 826 milyon 369 bin TL olduğu belirtildi. Başkanlığın haziran ayı harcamasının ise 9 milyar 966 milyon 96 bin TL olduğu bildirildi. Başkanlığın 2025’in ilk yarısında yaptığı harcamanın toplamı, 62 milyar 276 milyon 327 bin TL’ye ulaştı.

SANAYİ BAKANLIĞI GERİDE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Haziran 2025 döneminde imza attığı 62,2 milyar TL’lik harcama ile 41 kamu idaresinden 27’sinin harcamasını geriye itti.

Ocak-Haziran 2025 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan daha az para harcayan bazı kamu idareleri şöyle sıralandı:

• Dışişleri Bakanlığı: 14,8 milyar TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 15,2 milyar TL

• Ticaret Bakanlığı: 24,9 milyar TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 47,2 milyar TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 23 milyar TL