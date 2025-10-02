Diyanet’ten KYK’ye Hasbihal Odası

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılında hastanelerde başlattığı manevi rehberlik uygulamasını 2018 yılında öğrenci yurtlarına taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2018 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki KYK yurtlarında manevi rehberler görevlendirildi.

Diyanet’in, “KYK yurtlarında manevi rehberlik” projesinin sınırları yıllar itibarıyla genişledi. 2019 yılında 559 olan öğrenci yurtlarındaki manevi rehberlerin sayısı, projenin Türkiye geneline yayılması ile 2021’de 618’e, 2022’de 758’e, 2025 yılı itibarıyla da 950’ye yükseldi. Kapasiteleri ve fiziki koşulları itibarıyla yetersiz olan KYK yurtlarında, Diyanet’in projesi kapsamında Manevi Rehberlik odaları oluşturuldu. Başkanlığın, tartışmalı projeyi Sivas’ta bir adım daha ileriye taşıdığı ortaya çıktı. Sivas’taki İzzettin Keykavus KYK Yurdu’nda, “Öğrencilerin manevi gelişimine katkı sunulması” amacıyla Hasbihal (Sohbet) Odası açıldığı öğrenildi.

MÜFTÜ AÇILIŞTA

Öğrenci yurdundaki Hasbihal Odası’nın 30 Eylül’de gerçekleştirilen açılışına, Sivas İl Müftüsü Hasan Limon ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem katıldı. Açılış programında konuşan Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, "Tohumları değiştiriyorlar, yaratılışı bozuyorlar. Aynı şekilde insan neslini de değiştirmeye çalışıyorlar. Neslimizi korumak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

∗∗∗

BAŞKANLIĞIN PROJESİ SINIRLARI AŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Manevi Rehberlik Projesi’nin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi rehberlik projesi kapsamında cezaevleri, hastaneler, KYK yurtları ve sosyal hizmet kurumlarında 2024 yılında ulaştığı kişi sayısı, 1 milyon 917 bin 145 ile ifade ediliyor.