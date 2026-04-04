Diyanet’ten okul öncesi hamlesi: 3,2 milyon TL’lik ihale

AKP iktidarının destek ve yönlendirmeleri ile eğitimde etkisini giderek artıran Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kursları’nın sayısı, birçok kentte MEB’e bağlı anaokulu sayısını geçti. Diyanet, okul öncesi eğitime alternatif olarak gördüğü 4-6 Yaş Kur’an Kursları için bütçesinden hemen her yıl milyonlarca liralık harcama gerçekleştirdi.

31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve küçük yaştaki çocuklara dini eğitim verilen kurslara yönelik kitap basımını içeren ihale de Diyanet’in okul öncesi dini eğitime verdiği ağırlığı ortaya koydu.

PAZARLIK YÖNTEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı’nca 6 Mart’ta, “4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba” başlıklı ihale düzenlendi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede dört şirketin teklifi geçerli sayıldı. Teklifler üzerinde değerlendirme yapan ihale komisyonu, kararını 31 Mart’ta açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile İleri Basım Matbaacılık isimli şirket arasında sözleşme imzalandı.

31 Mart’ta imzalanan sözleşmenin bedeli, 3 milyon 255 bin 500 TL oldu. İhale kapsamında, “4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba” isimli kitaptan toplam 85 bin adet bastırılacağı belirtildi.

OKUL ÖNCESİ ATAĞI

Başkanlığın 3,2 milyon TL’lik harcamasının ardından gözler, Diyanet’in okul öncesi eğitim atağına çevrildi. Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilen 4-6 Yaş Kuran Kurslarının sayısı çok sayıda kentte MEB’e bağlı anaokullarının sayısını geçti. Diyanet’in, “Okul öncesi eğitime alternatif” olarak sunduğu Kuran kurslarının sayısı, resmi anaokullarının sayısını ikiye katladı. Türkiye'de faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kuran Kursu sayısı 6 bin 271’e ulaşırken MEB’e bağlı anaokulu sayısı 3 bin 910’da kaldı.