Diyanet’ten okulöncesi atağı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), düşük öğretmen atama kontenjanları nedeniyle eleştirilirken Diyanet İşleri Başkanlığı, öğretmen alımı yapacağını açıkladı. Türkiye genelinde sayıları 6 bini aşan 4-6 Yaş Kuran Kursları ile okul öncesi eğitimde ağırlığını artıran başkanlığın okul öncesi öğretmeni atayacağı öğrenildi.

Hastanelerden öğrenci yurtlarına, cezaevlerinden çocuk koruma evlerine kadar toplumsal yaşamın hemen her alanında söz sahibi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” için öğretmen atamaya karar verdi. Atamaya başvuru için 2024 yılında KPSS’den en az 60 puan alma şartı koşuldu.

ÖĞRETMEN KADROSU

Dev bütçesi ile birçok bakanlığı geriden bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” için sekiz kişilik kadro açtı. KPSS’den en az 60 puan alan ve pedagojik formasyonu olanların başvurabileceği atamalar için başvuru takvimi ise 23 Mayıs 2025 – 10 Haziran 2025 oldu. Diyanet, bünyesine katacağı öğretmenlerin, “Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ve tabloda belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere eş değerliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmasını” istedi.

MÜLAKAT SİSTEMİ

Diyanet, kadrolarına atayacağı öğretmenleri Ankara’da sözlü sınava alacağını da duyurdu. Sözlü sınavda, adayların mezun olduğu lisans programıyla ilgili bilgilerinin ölçüleceği belirtildi. Toplam sekiz kişilik kadro için 18 kişinin alınacağı sözlü sınav puanların eşit olması halinde önceliğin sırasıyla “KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana” ve “KPSS sınav sonucu yeni açıklanmış olana” verileceği ifade edildi.