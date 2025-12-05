Diyanet’ten para yutan tesis: İhtisas merkezine 256,7 milyon TL

Yurttaşın alım gücünü altüst eden ekonomik buhrana kayıtsız harcamaları nedeniyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İzmir’de yapımına devam edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi için harcanan paraya bir yenisi daha eklendi. Toplam 23 bin metrekare alana inşa edilen ve 2025 yılı itibarıyla 201 milyon 885 bin TL harcanan merkez için bir kez daha kesenin ağzının açıldığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca inşa edilen İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için fahiş boyutlarda kaynak kullanıldı. 2022 yılında yapımına başlanan ve 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan 23 bin 122 metrekarelik tesis için harcanan toplam paranın 250 milyon TL’yi aştığı belirlendi.

DEV TESİS PARA YUTUYOR

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin temeli 2022 yılında atıldı. Merkez için 2022 yılında yapılan harcama kayıtlara, 18 milyon TL olarak geçti. İhtisas merkezi için 2023 yılında ise 75 milyon 885 bin TL harcandı. Diyanet’in dev tesisi için 2022- 2024 döneminde gerçekleştirilen toplam harcama 201 milyon 885 bin TL olarak hesaplandı.

Başkanlığın dev tesisi için yapılan harcamalar 201,8 milyon TL ile de son bulmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü 20 Kasım 2025’te, “Çevre İmalatlarının Yapılması” ihalesi düzenledi.

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede dört şirketten teklif alındı. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, Koman Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 54 milyon 880 bin TL’lik sözleşme imzaladı. 28 Kasım 2025 tarihinde imzalanan 54,8 milyon TL’lik sözleşmenin ardından, tesis için 2022-2025 döneminde gerçekleştirilen toplam harcama, 256,7 milyon TL olarak kaydedildi.

REKOR PROJE TUTARI

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi inşaatının proje tutarına yönelik Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na yazılan tutar da dikkati çekti. 2025 yılı için toplam 236 milyon TL kaynak ayrılan merkezin proje tutarının 437 milyon 885 bin TL olduğu belirtildi.