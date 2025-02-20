Diyanet’ten ‘prestijli’ israf

Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık, “Prestij Kur'an-ı Kerim” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında özel bir matbaa şirketiyle milyonlarca liralık anlaşma yapıldı. Baskısı yapılan Prestij Kur'an-ı Kerim'in kapak tasarımı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nca incelendi. Kullanılması düşünülen kapakların tüm telif haklarının Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na ait olduğu belirlendi.

12 Ocak 2022 tarihinde tespit edilen telif ihlali için 13 Ocak’ta Diyanet Vakfı’nın matbaa işletmesine yazı gönderildi. BirGün’ün ulaştığı yazı, milyonlarca liralık kamu kaynağının israfını ortaya koyan usulsüz işlemleri açığa çıkardı.

İMHA EMRİ

Diyanet’in vakfının, “Prestij Kur’an-ı Kerim Projesi” kapsamında özel bir matbaa şirketinden temin ettiği Kur’an-ı Kerim kapaklarına yönelik 2015’te, “İmha” emri verildiği belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015 yılında Şeyh Hamdullah hattı Mushaf-ı Şerif’in tıpkı basımının yaptırılması amacıyla 2015 yılında bir ihale gerçekleştirdi. Özel bir matbaaya bastırılan eserler üzerindeki fikri ve sınai tüm hakların Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na ait olduğu, sözleşme ile hüküm altına alındı.

2015’te Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nca bastırılan eserlerin bir bölümü, “Baskı kalitesi ve varak performansı” açısından yetersiz bulundu. Başkanlık, matbaadan yetersiz bulunan eserlerin imha edilmesini istedi.

EL ALTINDAN DİYANET’E

İmha edilmesi talep edilen eserler, Diyanet’in 2022 yılında yürüttüğü Prestij Kur'an-ı Kerim Projesi’nden çıktı. Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık’a bir yazı göndererek, “Üreticinin idaremizden sakladığı kapakların işletmenize bilahare pazarlandığı anlaşılmaktadır. İşletmenizin ticari itibarının korunması, başkanlığımıza ait telif haklarının ihlal edilmemesi adına projede söz konusu kapakların kullanılmaması konusunda gereğini arz ederiz” şeklinde uyardı.

İSRAF DEPODA

Diyanet kaynakları, telif ihlali içeren ve internetten satışa çıkarılan kitapların, “Olayın ciddiyeti anlaşılınca” depoya kaldırıldığını söyledi. Kitapların yıllarca depoda tutulduğunu belirten Diyanet kaynakları, “Olmuş bir kere’ denilerek başka bir basım firmasıyla anlaşıldı. İçerikte de hata olmasına rağmen, kapak değiştirilerek eserin tekrar basımı için anlaşma yapıldı. Yakında kitap, satışa sunulacak” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın talimatı ile depoya kaldırıldığı öne sürülen prestij baskı eserlerin güncel değerinin ise milyonlarca lira olduğu iddia edildi.