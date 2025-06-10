Diyanet’ten sayfalarca israf

Dev bütçesi ve bütçe harcamalarının yanı sıra, siyaset ile kurduğu ilişki nedeniyle de Türkiye’nin en tartışmalı kurumlarından biri haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş matbaa harcamaları hesaplandı. Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlığın, Ocak-Mayıs 2025 döneminde de kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

Türkiye’deki ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tepki çeken Diyanet’e, 2025 yılı için 563,9 milyon TL’lik matbaa bütçesi verildi. Başkanlık, 2025 yılının Ocak ve Mayıs aylarını da kapsayan ilk beş ayında matbaa bütçesinden on milyonlarca liralık harcama gerçekleştirdi.

ÇOCUK KURAN KURSLARI

BirGün, Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı’nın kitap basım harcamalarına mercek tuttu. Başkanlığın, Ocak-Mayıs döneminde dokuz farklı kitap basım ihalesi gerçekleştirdiği, ihaleler kapsamında 80 milyon TL'den fazla para harcadığı tespit edildi. En büyük matbaa harcaması ise 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursları için gerçekleştirildi. Döner Sermaye İşletmesi ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla hemen her yıl ekonomik krizin gölgesinde fahiş matbaa harcamalarına imza atan başkanlığın Ocak-Mayıs 2025 dönemi matbaa harcaması kayıtlara, 83 milyon 422 bin 140 TL olarak geçti. Başkanlığın 83,4 milyon TL’lik kitap basım harcamasının 55 milyon 398 bin 300 TL’si, 4-6 Yaş Kuran Kursları için bastırılan “Elifba Kur'an Öğreniyorum” ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum" kitapları için yapılan harcamadan oluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği diğer bazı kitap basım ihalelerinin detayları, şöyle sıralandı:

• Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili - Hatemü'l Enbiya Hz Muhammed ve Hayatı - Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi: 1 milyon 818 bin TL

• Fetvalar: 1 milyon 945 bin TL

• Kur'anı Kerim Meali - Cep Boy: 1 milyon 874 bin TL

• Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsiri: 14 milyon 600 bin 100 TL

• Kur'ân-ı Kerim Meâli (Küçük Boy-Türkçe) - Hz Muhammed'in Hayatı: 2 milyon 510 bin TL