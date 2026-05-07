Diyanet’ten ‘sosyal medya’ talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda atamalar ile başlayan liyakat tartışmaları, “Sosyal medya talimatı” ile sürüyor. Başkanlık personeline mart ayında, “Sosyal medyada Diyanet ismi ve logosunun kullanılmamasına” yönelik uyarı yazısı gönderildiği öğrenildi. Başkanlık personeli, yazıya tepki gösterdi.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş adına gönderilen resmi yazıda, “İsim ve kısaltma uyarısı” yapıldı. Tüm başkanlık personeline gönderilen yazıda, "Diyanet, DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı" gibi isim ve kısaltmaların kullanılmaması gerektiği belirtildi. Yazıda öte yandan, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanlığın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından Diyanet kelimesi isim, unvan ve marka olarak kullanılamaz" ifadelerine yer verildi.

Başkanlık personeli, hem yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un hem de eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazıya aykırı davrandığını savundu. Personel, “Yazıyı başkan adına imzalayanlar başkanın kullandığından habersiz. Kuralı ve talimatı ilk olarak kurumun en üst amiri uygular ve personele örnek olur" değerlendirmesinde bulundu.

Personele gönderilen uyarı yazısında kullanılmaması gerektiği belirtilen ifadelerinin Arpaguş’un tüm sosyal medya hesaplarında kullanıldığını vurgulayan personel, “Safi Arpaguş ve eski başkan Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kısaltması olarak kullanılan DİB ifadesi kullanılıyor” diye konuştu.