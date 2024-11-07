Diyanet’ten velilere eğitim!

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında okullardaki gerici etkinlikler sürüyor. Eskişehir’de okullara gönderilen yazıda ÇEDES kapsamında “Öğrenci velilerine yönelik ‘Aile Ahlakı’ seminer programı” düzenleneceği ortaya çıktı.

Müftülük personelinin velilere yönelik ‘eğitim’ vereceği öğrenilirken yazıda velilere “Çocuğumuzun sağlıklı kimlik gelişimini nasıl destekleyebiliriz” konulu ‘eğitim’ verileceği ve katılımın zorunlu tutulacağı belirtildi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, semineri “MEB eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na mı devrediyor?” ifadeleriyle duyurdu. Velilere ‘eğitimin’ Diyanet personeli tarafından verilmesine tepki gösteren Demirkol, “Program incelendiğinde okul rehber öğretmenlerinin, çocuk gelişim uzmanlarının vermesi gereken eğitimin kurstan geçirilen diyanet personeli tarafından dini içeriklerle süslenerek, laik eğitim anlayışından uzaklaşarak verdirilmek istendiği görülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bünyesinde çalışan onca çocuk gelişim uzmanı, MEB bünyesinde ve her okulda bulunan rehber öğretmenlerimizin uzmanlığı bu konularda bilgi vermesi için yeterli görülmemekte midir? MEB eğitim işlerini bu ve benzer protokollerle Diyanet İşleri Başkanlığına mı devrediyor?” diye sordu.