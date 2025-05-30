Diyanet’ten yarım milyonluk etkinlik

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin hazırlanmasının üstünden 1 senen geçti. AKP’li belediyelerin ve çok sayıda bakanlığın harcaması, Bakan Mehmet Şimşek imzalı genelgenin etkisizliğini gözler önüne serdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da genelgeyi yok sayan harcamalara imza atan kurumların arasında yer aldı.

Toplam 130,1 milyar TL’lik bütçe ile başladığı 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde 42 milyar 483 milyon 861 bin TL harcayan başkanlığın, Ankara’da gerçekleştirdiği iki organizasyonun maliyeti de tespit edildi. Dev bütçesinden gerçekleştirdiği hoyrat harcamalar nedeniyle tepki çeken başkanlığın, organizasyonlar için 500 bin TL’ye yakın para harcadığı öğrenildi.

DOĞRUDAN TEMİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Dini Yayınlar Kongresi ve Din İşleri Yüksek Kurulu Sempozyumu” için gerçekleştirilen organizasyonun hizmet alımını, Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında yaptı. Kamu idarelerine, temsil ağırlama faaliyetleri için ihale gerçekleştirmeden, doğrudan temin yöntemini kullanma olanağını veren 22/d kapsamındaki hizmet alımı için 20 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Özel bir organizasyon şirketiyle imzalanan sözleşme kapsamında Diyanet’in kasasından 462 bin 500 TL çıktığı belirtildi.