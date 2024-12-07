Diyanet’ten yeni bir skandal: Çiftlerin el ele dolaşması yasak

Toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlardaki açıklamalarıyla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de “Evlenme niyeti olan çiftlerle” ilgili tartışmalı bir çıkışa imza attı. Başkanlığa bağlı Diyanet TV’de yayımlanan Dini Gündem isimli programda tartışma yaratacak ifadeler kullanıldı.

Diyanet TV programı Dini Gündem'in 161’inci bölümü, “Evliliğe ilk adım” temasıyla gerçekleştirildi. Programa Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Mahmut Dilek ve Ömer Tiryaki konuk alındı.

“PAZARDA BOY GÖSTERİR GİBİ”

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları, evlenme niyeti olsa dahi çiftlerin, “Pazarda boy gösterir gibi el ele dolaşması ve sarılmasının” yasak olduğunu belirtti. Çiftlerin evlilikle ilgili konuşmak için buluşabileceği ancak bu konuşmanın da toplum içinde gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Flört sürecinin ardından gerçekleştirilen evliliğin, “Anormal bir şey” olarak değerlendirildiği programda, “Flört aşamasında duygusal yakınlık oluyor. İşin içinde duygusal yakınlık girince karar aşaması atlanıyor” denildi.

Programın en çarpıcı bölümü ise “Flörtün yol açabileceği sonuçlar” bölümü oldu. Flört edilmesinin kötü olduğunu, “Otogara atılan ölü bebekler ve kürtaj” ile açıklamaya çalışan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri, “Flört aşamalarının ileri aşaması gizli yapılıyor. Flört yaparken hamile kaldı, sonra başka bir erkekle evlendi. Mezhep karışıklığı başladı” ifadelerini kullandı.

Programda, “Evlenme niyetindeki kişiler geçmişteki hatalarını birbirlerine anlatmalı mı?” sorusuna da yanıt arandı. Yayında yapılan, “Erkeğin evleneceği kişinin eski sevgilisi ile karşılaşmasının cinayete varan hadiselere yol açabileceği” değerlendirmesi, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.