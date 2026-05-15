Diyanet’ten yeni rekor: 4 ayda 60,5 milyar TL

Aralarında yatırımcı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan dev bütçesiyle tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına da hızlı girdi. Başkanlığın 2026 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında yaptığı toplam harcama 60,5 milyar TL’ye dayandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcama geleneğinin 2026 yılında da süreceğini ortaya koydu. Başkanlık, Ocak-Nisan 2026 döneminde yaptığı harcamayla çok sayıda bakanlığın harcamasını geride bıraktı.

FAHİŞ HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına 373 milyar 452 milyon 610 bin TL’lik bütçe ile başladı. Başkanlığın 2026 yılının ilk ayında yaptığı harcama ise kayıtlara, 18 milyar 794 milyon 939 bin TL olarak geçti. Başkanlık, şubat ayında da milyarlarca liralık kaynak kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şubat ayı harcaması 13 milyar 551 milyon 65 bin TL oldu.

Safi Arpaguş yönetimindeki Diyanet İşleri Başkanlığı, mart ayında da kesenin ağzını açtı. Başkanlığın mart ayında yaptığı harcama kayıtlara, 14 milyar 90 milyon 817 bin TL olarak yansıdı.

Başkanlığın nisan ayı harcaması da genel bütçe verileri ile ortaya konuldu. Verilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı nisan ayında 14 milyar 108 milyon 861 bin TL’lik kaynak kullandı.

Başkanlığın 2026 yılının ilk dört ayında yaptığı harcamanın toplamı, 60 milyar 545 milyon 682 bin TL olarak hesaplandı.

DİYANET'TEN SOLLAMA

Başkanlığın ocak ayında yaptığı harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve harcamaları şöyle sıralandı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 10,5 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 21,2 milyar TL

Ticaret Bakanlığı: 27,4 milyar TL