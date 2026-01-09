Diyanet’ten yılın ilk ihalesi İhlas’a

Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılının ilk matbaa harcamasını gerçekleştirdi. Başkanlık, “İki Eserin Basım Hizmet Alım İşi” ihalesinde, İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ni tercih etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Aralık 2025 tarihinde, “İki Eserin Basım Hizmet Alım İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında İslam Dini Atlası ve Fenomen Olmak İsteyen Çocuk isimli kitapların bastırılacağı belirtildi. Başkanlık, her iki kitaptan da 10 biner adet bastırılmasını istedi.

YÖNTEM PAZARLIK

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yedi şirket davet edildi. İhaleye teklif veren şirket sayısı ise dört oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu teklifleri değerlendirdi. Aralık 2025’te gerçekleştirilen ihale 2026 yılının başında sonuçlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2 milyon 111 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalede, 1 milyon 740 bin TL’lik teklif uygun bulundu. İhale komisyonunun onayının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi arasında 2 Ocak 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Başkanlık ile İhlas arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 1 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.

YÜZ MİLYONLUK İHALELER

2 Ocak 2026 tarihinde yapılan anlaşma ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ne verdiği ihalelerin toplam tutarı, 250 milyon TL'yi aştı. Bünyesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteyi de barındıran İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin 2021-2026 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı ihalelerin toplam tutarı kayıtlara, 256 milyon 289 bin 115 TL olarak geçti.