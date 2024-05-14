Diyar diyar Diyanet: Ali Erbaş, 10 günde üç ülke gezdi

Mustafa BİLDİRCİN

Makam araçları, beş yıldızlı otel toplantıları ve yurtdışı gezileri ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, yoğun bir yurtdışı programını hayata geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Nisan-23 Nisan arasındaki 10 günlük döneme üç ülke sığdırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kafilesinin 12 Nisan-23 Nisan dönemindeki rotası belli oldu. Başkanlık yöneticilerinin 10 günde üç ülke gezdiği öğrenildi.

İTALYA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Nisan’da İtalya’ya gitti. İtalya gezisinde Erbaş’a, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü eşlik etti. Heyetin İtalya’da, İtalya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) genel kuruluna katıldığı bildirildi. Diyanet Vakfı’nın genel kurulu için geldiği İtalya’da Erbaş, Papa Fransuva ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

IRAK

16 Nisan’a kadar İtalya’da kaldığı öğrenilen Erbaş’ın, 22 Nisan günü ise Irak'a gittiği belirtildi. Erbaş’ın Irak ziyaretinde heyette, Dış İlişkiler Daire Başkanı ile özel kalemi ve koruma ekibi yer aldı. Erbaş Bağdat’ta Irak Şii Vakfı Divanı Başkanı Haydar Hasan Şimmari ile buluşarak vakfın faaliyetlerini dinledi. Erbaş’ın Irak’tan sonraki adresi Suudi Arabistan oldu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenen ve 50'yi aşkın Müslüman ülkeden ilim insanının bir araya geldiği toplantıya katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kafilesinin, “Temaslarda bulunmak üzere” gerçekleştirdiği geziler kurum bütçesinden karşılanıyor. Gidilen ülkeye göre heyetteki her bir isme döviz cinsinden günlük harcırah veriliyor.