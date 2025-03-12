Diyarbakır - 5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgasında, 5 gözaltı

DİYARBAKIR’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1’i ağır, 5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına, oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Yaralıların tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Haber ve KameraGıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN DİYARBAKIR(DHA)