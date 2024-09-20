Diyarbakır Baro Başkanı Eren, Narin'in otopsi raporu hakkında açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, öldürülen 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan otopsi raporu hakkında değerlendirmelerde bulunarak "fail veya faillerin tespit" edilmesine yönelik mücadelenin süreceğine vurgu yaptı.

Nahit Eren, X hesabından, Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta 'kaybolan' ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi raporu ile ilgili detayları paylaştı.

Açıklamasında, Narin’in ölümünün 21 Ağustos’ta gerçekleştiğini belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Narin’in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunda yer alan tespitler şu şekildedir:

1.Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3-Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4-Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5-Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içinde bulunduğu, mevcut dişlerin de yerlerinden kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

6- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir."

Eren, otopsi sürecine dikkat çekerek "Gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar işbu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.