Diyarbakır Barosu'ndan Gazeteci Dilan Karaman'ın ölümüne ilişkin açıklama: Sürecin takipçisiyiz

Gazeteci Dilan Karaman'ın yaşamını yitirmesinin ardından açıklama yapan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, ölümün şüpheli olduğunu belirtti ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Açıklamada, “Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü ile ilgili sürecin takipçisi olacağımızı duyururuz. Dilan’ın ailesinin, yakınlarının ve mücadele arkadaşlarının acısını paylaşıyor ve sabır diliyoruz” denildi.

11 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda olan gazeteci Dilan Karaman'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Vefat haberini ise kuzeni Remzi Kuroğlu duyurdu. Kuroğlu, “Dilan, güler yüzüyle, iyi kalpliliği ve mücadelesiyle herkesin gönlünde yer etmiş özel bir insandı. Mekânın cennet olsun dotmam û hevalamın. Başımız sağ olsun" dedi.

Karaman'ın ölümünün ardından 'intihar ettiği' yönünde iddiaların ortaya atılması sonrası Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, yaptığı açıklamada 'ölümün şüpheli' olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, 'intihar' olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz" denildi.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin açıklaması şöyle:

"#DİLANKARAMAN

Gazeteci, kadın özgürlük mücadelesinin aktif bir öznesi olan Dilan Karaman’ın şüpheli biçimde yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

11 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan Karaman’ın ölümü, kamuoyuna “kalp krizi” olarak yansısa da kadınların şüpheli ölümlerinin çoğu kez “intihar” ya da “ani ölüm” şeklinde kayıt altına alınmasının ülkemizdeki cezasızlık ve kadın düşmanı iklimle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir.

Kadınların yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve güvenlik hakkı devletin koruma yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle Dilan Karaman’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ivedilikle, şeffaflıkla ve titizlikle yürütülmesi; varsa ihmali, sorumluluğu veya etkisi bulunan kişi ya da yapıların açığa çıkarılması; etkin, bütünlüklü ve bağımsız bir soruşturma sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, “intihar” olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Dilan Karaman’ın ölümüyle ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, etkin soruşturma yürütülmesi için gerekli hukuki desteği sunacağımızı, kadınların yaşam hakkını tehdit eden şüpheli ölümlere ve tüm hak ihlallerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bildiririz.

Dilan Karaman’ın ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

VAN'DA DEFNEDİLECEK

Dilan Karaman, bir dönem Medyascope’ta Hayvan Gazetesi programını sunuyordu. Bir süredir DEM Parti'de çalışan Karaman, 11 Kasım'da Diyarbakır'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Karaman'ın Van'da defnedileceği öğrenildi.