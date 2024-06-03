Diyarbakır Barosu'ndan kayyum tepkisi: "Başkanın derhal göreve iade edilmesini bekliyoruz"

Diyarbakır Barosu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararına tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada "Seçmen iradesine,saygı gösterilerek Hakkari Belediyesi Eş Başkanının derhal göreve iade edilmesini bekliyoruz" denildi.

Diyarbakır Barosu, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Görevden uzaklaştırma ve kayyum kararına tepki gösterilen açıklamada, "Bugun alınan bu karar ile seçmen iradesine karşı kayyum atanmıştır. Seçmen iradesine,saygı gösterilerek Hakkari Belediyesi Eş Başkanının derhal göreve iade edilmesini bekliyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, sabah saatlerinde gözaltına alınmış, belediye hizmet binası kolluk tarafından ablukaya alınmış, İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atama kararı verilmiştir. Bugun alınan bu karar ile seçmen iradesine karşı kayyum atanmıştır.

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Seçmen iradesine, seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilerek, Hakkari Belediyesi Eş Başkanının derhal göreve iade edilmesini bekliyoruz."