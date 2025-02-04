Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya karşı istinaf başvurusu yaptı

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya karşı, Diyarbakır Barosu Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yaptı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın 28 Aralık günü görülen karar duruşmasında, ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran’ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne taşıyan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya karşı Diyarbakır Barosu tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne baronun gönderdiği dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i öldürme eylemine müşterek fail sıfatıyla iştirak ettiğini gösteren birçok delilinin dava dosyasında yer aldığı kaydedildi. Dilekçede, deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesiyle katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurdukları ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır Barosu tarafından mahkemeye sunulan 11 sayfalık dilekçede, "Nevzat'ın iştirak iradesi kabul edilmeli ve müşterek fail olarak cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenlerle de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024 tarihli kararının istinaf incelemesi sonucu Nevzat Bahtiyar bakımından yeniden değerlendirilmesi ve sanık hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen hükmün kaldırılarak diğer sanıklar gibi 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmelidir. İstinaf başvurumuzun kabulüne ve sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz” ifadeleri yer aldı.