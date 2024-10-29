Diyarbakır Barosu’ndan Narin Güran cinayeti açıklaması

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek.

Diyarbakır Barosu’nun yeni Başkanı Abdülkadir Güleç, Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli bulguların bulunduğunu belirtti. Güleç, 7 Kasım’da gerçekleşecek duruşmada 50 baro başkanının da katılacağını açıkladı.

Güneydoğu Ekspres'te Faruk Balıkçı'nın haberine göre, Diyarbakır Barosu Başkanı Güleç, iddianamede kasten organize bir şekilde işlendiğini ileri sürdüğü suçlamalarla dört kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"BU TESPİTLERİN YETERİNCE ORTAYA KONDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Güleç, "Narin Güran 15:15’te patika yoldan eve doğru yürürken, evde bulunan şüphelilerin baz istasyonu verileriyle tespit edildiğini" belirterek, bu tespitlerin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, "45 dakika sonra Narin’in cesedi Eğertutmaz deresine götürülerek gömüldü. İddianamede bu tespitlerin yeterince ortaya konduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"FAİLLERİN KİMLİĞİ KONUSUNDA ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR"

Güleç, bazı iddiaların kanıtlanmadığı için iddianamede yer almadığını ancak bu durumun sanıkların suçlamalarını ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Güleç, "Narin’in kendi evine giderken evde aynı anda dört kişinin bulunması ve cesedinin oradan çıkarılması, faillerin kimliği konusunda şüpheleri artırıyor. Ölümün nedeni tespit edilmemiş olsa da, şüphelilerin suç örgütü ile bağlantılı olduğu iddiaları iddianamede yer alıyor" dedi.

50 BARO BAŞKANI DURUŞMAYA KATILACAK

Narin Güran cinayetiyle ilgili 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Kasım’da görülecek duruşma öncesinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 50 farklı baro başkanının Diyarbakır Barosu’nu arayarak duruşmaya katılacaklarını söyledikleri öğrenildi. Diyarbakır Barosu, müşteki olarak sürece aktif katılım gösterecek. Baro Başkanı Güleç, "7 Kasım’da Narin için adaletin sağlanması adına elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.