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Diyarbakır Barosu’ndan nefret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Diyarbakır Barosu tarafından, Diyarbakır ve Mardin'in ilçeleri arasında çıkan yangınla ilgili sosyal medyada yapılan nefret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Güncel
  • 22.06.2024 18:32
  • Giriş: 22.06.2024 18:32
  • Güncelleme: 22.06.2024 18:38
Kaynak: ANKA
Diyarbakır Barosu’ndan nefret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Diyarbakır Barosu tarafından, Diyarbakır ve Mardin'in ilçeleri arasında çıkan yangınla ilgili sosyal medyada yapılan nefret içerikli paylaşımlara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. 

Baro tarafından, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında önceki akşam saatlerinde çıkan ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangının ardından sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen yangınların ardından sosyal medya hesapları üzerinden Kürt kimliği üzerinden hakaret ve nefret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama (TCK md. 216/1-2)' suçu kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu” denildi. 

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