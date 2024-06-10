Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Şafak’a suç duyurusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 9 Haziran 2024 tarihinde AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan "Kandil Diyarbakır’a Kayyum Atamış” haberle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeni Şafak gazetesi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, AKP'ye yakın olduğu bilinen Yeni Şafak gazetesi ve internet sitesinde 9 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan “Kandil Diyarbakır’a kayyum atamış” başlıklı haberi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yönetici ve çalışanlarına yönelik haksız ve gerçeğe aykırı ithamlarda bulunma, hedef gösterme, kişilik hakları ve masumiyet karinesini çiğneyerek iftiralarda bulunulması nedeniyle ilgili Yeni Şafaka gazetesi ve muhabiri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A bendi kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan hukuki sürecin başlatılması talep edildi.

"BİLİNÇLİ VE ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE YAPILIYOR"

DBB Eş Başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun adına yapılan suç duyurusunda “Asılsız suçlamaların kayyum atamasına zemin oluşturmak için bilinçli olarak ve örgütlü bir şekilde yapıldığına yönelik ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır” denilerek bu hususun özellikle soruşturulması talep edildi.

Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği bürokratlar ve kurum çalışanları da ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

BASIN KONSEYİ'NE BAŞVURU YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi adına ayrıca kurumsal kimliğin zedelenmesi, yönetimdeki kamu görevlilerinin hedef gösterilmesi, kişilik haklarını çiğnenmesi, masumiyet karinesinin göz ardı edilmesi, söz hakkının kullandırılmaması, karalayıcı ve peşinen suçlu ilan etmekten dolayı ilgili gazete ve muhabir hakkında Basın Konseyi’ne de başvuru yapıldı.

Başvuruda, “Basın Meslek İlkeleri”nin ihlal edilen maddeleri tek tek sıralanarak, gazete ve muhabir hakkında işlem başlatılması talep edildi.