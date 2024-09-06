‘Diyarbakır Cezaevi Hafıza Müzesi olmalı’

Haber Merkezi

Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nin Hafıza Müzesi yapılmasını talep eden Hafıza Müzesi Girişim Grubu’ndan Haluk Yıldızhan, müze dizaynı için yetkililerin o dönemi yaşayanlarla ortaklaşması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi Hafıza Müzesi Girişim Grubu, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası işkenceyle anılan ve “En kötü şöhretli 10 cezaevinden” biri olan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi önünde açıklama yaptı. Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve o dönem cezaevinde kalan kişiler katıldı.

Kürtçe ve Türkçe yapılan açıklamanın Kürtçesini girişim grubundan Refik Karakoç, Türkçesini ise yine girişim grubundan Haluk Yıldızhan okudu. “İşkence evine” dönüşen cezaevinde, baskıya, işkenceye, asimilasyona, itirafçılığa zorlama ve benzeri uygulamalara karşı, tutsakların topluca direnişe başlamasının 41’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldızhan, direnişin başarıyla ulaştığına dikkat çekti.

5 No’lu cezaevi binasının bir bütün olarak aslına uygun bir şekilde dizayn edilmesi ve cezaevinde yatanların, o günleri yaşayanların görüş ve önerileri mutlaka dikkate alınarak, hafıza müzesine çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldızhan, kamuoyuna, hak, hukuk, barış ve insan hakları savunucularına, 5 No’lu Cezaevi’nin Hafıza Merkezi olması için duyarlı olma çağrısında bulundu.