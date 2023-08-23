Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kavgada 17 şüpheli adliyede

Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında barış yemeğinde çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü ağır, 11 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 17’si adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Ağustos'ta, Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kale ve Tekel aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesiyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış yemeği düzenlendi. Yemekte bir araya gelen tarafların tartışması, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 4'ü ağır, 12 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik şeridi çekip, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Olayda evlere ve park halindeki araçlara da kurşun isabet etti. Olay sonrası, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince evlerde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirdi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arda Değer (18), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değer'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınıp, Bismil Ulutürk Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemleriyle toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, hastanede tedavisi sürenlerle birlikte 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5’i kadın, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.