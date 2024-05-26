Diyarbakır'da 1 öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin minibüs sürücüsü tutuklandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.
Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Geyiktepe mevkisinde 24 Mayıs'ta, H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil ile Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüsün çarpıştığı, otomobilde bulunan 4 öğretmenden R.A'nın yaşamını yitirdiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.M. (24), jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.