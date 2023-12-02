Diyarbakır'da 1 ton 148 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 ton 148 kilo esrar ve 606 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Yalaza, Baharlar ve Yorulmaz mahallelerinde operasyon düzenlendi.

‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal’ adı verilen operasyonda 9 ayrı noktada yapılan aramada 1 ton 148 kilo esrar ve 606 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular, numune alınarak imha edildi.