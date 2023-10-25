Diyarbakır'da 1 ton 354 kilo esrar ile 122 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 354 kilo esrar ile 122 bin 800 kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucu maddelerini bulmak ve şüphelileri yakalamak için çalışma yapıldı.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan Narkoterör Operasyonu'nda 61 noktada arama yapıldı.

Aramalarda 1 ton 354 kilo esrar, 122 bin 800 kök Hint keneviri ve skunk ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı. El konulan uyuşturucular imha edilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.