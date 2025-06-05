Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 23 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1’i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Bebek dahil 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Tahliye işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin binasında yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenilirken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.
TAHLİYE İŞLEMİ SÜRÜYOR
Yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1’i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Bebek dahil 23 kişi hastaneye kaldırıldı. Tahliye işlemleri devam ediyor.