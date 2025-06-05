Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin binasında yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenilirken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

TAHLİYE İŞLEMİ SÜRÜYOR

Yangında merdivenleri kaplayan duman nedeniyle binadaki 1’i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Bebek dahil 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Zorluoğlu, yaralıları ziyaret ettiği hastanede 1 çocuğun daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısı 4'e yükseldi.