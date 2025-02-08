Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuğu alıkoyan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuğu alıkoyduğu için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

H.A'yı alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 29 yaşındaki Z.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere ayrılan 13 yaşındaki H.A'dan haber alamayan ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, önceki gün H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan Z.Ş. gözaltına alınmıştı.

H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenilmişti.