Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'nde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silahla açılan ateş ile darp sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.