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Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 16:15
  • Giriş: 23.10.2023 16:15
  • Güncelleme: 23.10.2023 16:15
Kaynak: AA
Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'nde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada silahla açılan ateş ile darp sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

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