Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında G.K'nin kullandığı 34 DL 0067 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 21 EZ 559 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.