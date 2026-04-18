Diyarbakır'da 2. 'yıldırım' vakası: Direğe yıldırım düştü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Filizören Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Bu sırada yoldan geçen N.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı.