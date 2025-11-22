Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 3 yaralı

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde iki TIR ile bir otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Yuvacık Mahallesi’nde meydana geldi. İran uyruklu C.M.'nin kullandığı İran plakalı buğday yüklü TIR ile 33 CPF 64 plakalı fayans yüklü başka bir TIR ve 33 BBE 126 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i ağır 3 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İranlı şoför C.M. sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

