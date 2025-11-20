Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada; 2 ölü, 3 yaralı

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da TIR, taksi ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Mardin çevre yolu, kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 31 BD 454 plakalı TIR, 21 TT 762 plakalı taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçlardaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan çıkan taksiye, TIR’ın çarptığı görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI