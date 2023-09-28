Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Kantar kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DP 649 plakalı hafif ticari araç, 21 TE 898 plakalı minibüs ve 21 HD 633 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.