Diyarbakır'da 3 aydır maaş alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Diyarbakır'da şehir hastanesi inşaatında çalışan onlarca işçi, çatıya çıkarak eylem yaptı. İşçiler, taşeron şirketin üç aydır ücretlerini ödemediğini söyledi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde yapımı süren 1000 yataklı şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, üç aydır ücretleri ödenmediği gerekçesiyle çatıya çıktı.

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre, taşeron firmaya bağlı çalışan işçiler, "Taşeron firma parasını alamıyor, biz de üç aydır evimize ekmek götüremiyoruz" diyerek bu sabah inşaatın çatısına çıktı. İşçilerin çatıdaki eylemi sürüyor.

Öte yandan sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD personeli de inşaat sahasında bekliyor.